«Шахеды» сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы ВСУ
Ночью армия РФ атаковала Украину 96 ударными БПЛА типа «Shahed», а также беспилотниками неизвестного типа. В том числе их фиксировали в Харьковской области.
«По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. 27 вражеских беспилотников локационно потеряны, один полетел в Беларусь. В воздухе — два ударных БпЛА», – сообщили утром 3 ноября в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, в течение ночи в Харьковской области дважды объявляли воздушную тревогу: тревоги звучали с 01:16 по 01:48 и с 03:36 по 08:31. Около полуночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении «шахедов» в Харьковской области. Один из них был западнее Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, сбили, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 09:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ атаковала Украину 96 ударными БПЛА типа «Shahed», а также беспилотниками неизвестного типа. В том числе их фиксировали в Харьковской области".