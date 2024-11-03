Live
  • Нд 03.11.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

“Шахеди” збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ

Події 09:39   03.11.2024
Оксана Горун
“Шахеди” збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ

Вночі армія РФ атакувала Україну 96 ударними БПЛА типу “Shahed”, а також безпілотниками невідомого типу. У тому числі їх фіксували в Харківській області.

 “Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, один БпЛА — полетів у Білорусь. У повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває! Інформація уточнюється та оновлюється“, – повідомили вранці 3 листопада у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, протягом ночі на Харківщині двічі оголошували повітряну тривогу: тривоги звучали з 01:16 до 01:48 та з 03:36 до 08:31. Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ  попереджали про рух “шахедів” у Харківській області. Один із них був на захід від Харкова.

Читайте також: Чугуїв обстріляли: у ДСНС повідомили про наслідки

Автор: Оксана Горун
Популярно
КАБ долетів до Чугуєва – інформація поліції
КАБ долетів до Чугуєва – інформація поліції
03.11.2024, 09:55
У ЗСУ показали, як контратакували у центрі Вовчанська. Є полонені окупанти
У ЗСУ показали, як контратакували у центрі Вовчанська. Є полонені окупанти
02.11.2024, 10:35
“Шахеди” збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
“Шахеди” збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
03.11.2024, 09:39
Нічні обстріли: Синєгубов повідомив про “прильоти” в Чугуєві та двох громадах
Нічні обстріли: Синєгубов повідомив про “прильоти” в Чугуєві та двох громадах
03.11.2024, 08:49
Новини Харкова – головне 3.11: РФ атакують Вовчанськ, вночі збивали “шахеди”
Новини Харкова – головне 3.11: РФ атакують Вовчанськ, вночі збивали “шахеди”
03.11.2024, 09:45
Генштаб заявив про численні авіаудари по Харківщині
Генштаб заявив про численні авіаудари по Харківщині
03.11.2024, 08:14

Новини за темою:

09:39
“Шахеди” збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
02:41
Вибух чули в Харкові: Повітряні сили попереджали про атаку
12:31
Перша за 1,5 місяця ніч без “шахедів” і ракет: що кажуть у Повітряних силах
23:22
Новини Харкова – головне за 6.10: вибухи, візит міністра оборони Нідерландів
09:52
БПЛА “Shahed” збивали над Харківщиною, 25 безпілотників “загубилися” – ПС ЗСУ

Ви читали новину: «“Шахеди” збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 09:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ атакувала Україну 96 ударними БПЛА типу “Shahed”, а також безпілотниками невідомого типу. У тому числі їх фіксували в Харківській області".