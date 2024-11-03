“Шахеди” збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ

Вночі армія РФ атакувала Україну 96 ударними БПЛА типу “Shahed”, а також безпілотниками невідомого типу. У тому числі їх фіксували в Харківській області.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, один БпЛА — полетів у Білорусь. У повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває! Інформація уточнюється та оновлюється“, – повідомили вранці 3 листопада у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, протягом ночі на Харківщині двічі оголошували повітряну тривогу: тривоги звучали з 01:16 до 01:48 та з 03:36 до 08:31. Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух “шахедів” у Харківській області. Один із них був на захід від Харкова.