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Завтра трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Общество 17:43   04.11.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: Харьковский горсовет

5 ноября с 9:30 до 16:00 трамваи не будут ходить по ул. Москалевской, от ул. Гольдберговской до разворотного круга «Новожаново», сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамваи будут ходить так:

№3 (часть 1): разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях – разворотный круг «Залютино»;

№3 (часть 2): разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – разворотный круг «Залютино»;

№27 (часть 1): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

№27 (часть 2): разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

Трамвай №7 не будет курсировать.

Читайте также: Завтра и в понедельник трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 17:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 ноября с 9:30 до 16:00 трамваи не будут ходить по ул. Москалевской, от ул. Гольдберговской до разворотного круга «Новожаново».".