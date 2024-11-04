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Завтра трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Суспільство 17:43   04.11.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова Фото: Харківська міськрада

5 листопада з 9:30 до 16:00 трамваї не ходитимуть на вул. Москалівській, від вул. Гольдбергівської до розворотного кола «Новожанове», повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї ходитимуть так:

№3 (частина 1): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№3 (частина 2): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27 (частина 2): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Трамвай №7 не курсуватиме.

Читайте також: Завтра й у понеділок трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 17:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 листопада з 9:30 до 16:00 трамваї не ходитимуть на вул. Москалівській, від вул. Гольдбергівської до розворотного кола «Новожанове». ".