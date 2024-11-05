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Два человека погибли из-за обстрела Купянщины – ХОВА

Происшествия 15:08   05.11.2024
Виктория Яковенко
Два человека погибли из-за обстрела Купянщины – ХОВА

Мужчина и женщина 48 лет погибли в результате обстрела села Глушковка Купянского района на Харьковщине.

Как сообщили в ХОВА, враг обстрелял населенный пункт около 14:00.

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Автор: Виктория Яковенко
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Два человека погибли из-за обстрела Купянщины – ХОВА
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 15:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина и женщина 48 лет погибли в результате обстрела села Глушковка Купянского района на Харьковщине.".