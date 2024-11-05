Два человека погибли из-за обстрела Купянщины – ХОВА
Мужчина и женщина 48 лет погибли в результате обстрела села Глушковка Купянского района на Харьковщине.
Как сообщили в ХОВА, враг обстрелял населенный пункт около 14:00.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, погибли, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 15:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина и женщина 48 лет погибли в результате обстрела села Глушковка Купянского района на Харьковщине.".