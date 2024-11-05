Дві людини загинули через обстріл Куп’янщини – ХОВА
Чоловік і жінка 48 років загинули внаслідок обстрілу села Глушківка Куп’янського району на Харківщині.
Як повідомили у ХОВА, ворог обстріляв населений пункт близько 14:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 15:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік і жінка 48 років загинули внаслідок обстрілу села Глушківка Куп’янського району на Харківщині.".