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Дві людини загинули через обстріл Куп’янщини – ХОВА

Події 15:08   05.11.2024
Вікторія Яковенко
Дві людини загинули через обстріл Куп’янщини – ХОВА

Чоловік і жінка 48 років загинули внаслідок обстрілу села Глушківка Куп’янського району на Харківщині.

Як повідомили у ХОВА, ворог обстріляв населений пункт близько 14:00.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 15:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік і жінка 48 років загинули внаслідок обстрілу села Глушківка Куп’янського району на Харківщині.".