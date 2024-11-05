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Вже 77 КАБів скинув ворог на Харків і область з початку місяця – Тимошко

Суспільство 14:15   05.11.2024
Вікторія Яковенко
Вже 77 КАБів скинув ворог на Харків і область з початку місяця – Тимошко скриншот

За минулу добу армія РФ здійснила 11 ударів КАБами і ФАБами по Харківщині. Зокрема, чотири ФАБ-250 «прилетіли» в обласний центр, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«З 1 листопада ворог завдав по Харкову і області 77 ударів КАБами, крім того, були ракетні удари. Ситуація залишається складною, ворог б’є щодня і щоночі. Ми закликаємо людей не ігнорувати сигнали тривоги», – сказав Тимошко.

Він також прокоментував ранковий ракетний удар РФ по підприємству в селищі Капитолівка.

«Це підприємство займається зерновими і хлібом. Це селище недалеко від міста Ізюм. Поранення отримав один із працівників підприємства. Було влучання у складське приміщення», – розповів Тимошко.

Нагадаємо, у ХОВА повідомляли, що окупанти вдарили по підприємству в селищі Капитолівка близько 09:30. Поранення отримав 40-річний чоловік.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 14:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу армія РФ здійснила 11 ударів КАБами і ФАБами по Харківщині. Зокрема, чотири ФАБ-250 «прилетіли» в обласний центр.".