Вже 77 КАБів скинув ворог на Харків і область з початку місяця – Тимошко

За минулу добу армія РФ здійснила 11 ударів КАБами і ФАБами по Харківщині. Зокрема, чотири ФАБ-250 «прилетіли» в обласний центр, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«З 1 листопада ворог завдав по Харкову і області 77 ударів КАБами, крім того, були ракетні удари. Ситуація залишається складною, ворог б’є щодня і щоночі. Ми закликаємо людей не ігнорувати сигнали тривоги», – сказав Тимошко.

Він також прокоментував ранковий ракетний удар РФ по підприємству в селищі Капитолівка.

«Це підприємство займається зерновими і хлібом. Це селище недалеко від міста Ізюм. Поранення отримав один із працівників підприємства. Було влучання у складське приміщення», – розповів Тимошко.

Нагадаємо, у ХОВА повідомляли, що окупанти вдарили по підприємству в селищі Капитолівка близько 09:30. Поранення отримав 40-річний чоловік.