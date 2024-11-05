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Новини Харкова – головне за 5.11: вибухи – «прильоти» у двох районах міста

Події 00:52   05.11.2024
Вікторія Яковенко
Новини Харкова – головне за 5.11: вибухи – «прильоти» у двох районах міста Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:52

Попередньо,  удари КАБів зафіксували у двох районах Харкова – Шевченківському та Київському

«За наявною на зараз інформацією – КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Але обстеження місць «прильотів» триває», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

00:25

Після 00:00 у Харкові пролунала серія вибухів

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.

Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що можливі повторні атаки по місту.

Усі подробиці – за посиланням.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 00:52;

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