Новини Харкова – головне за 5.11: вибухи – «прильоти» у двох районах міста

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:52

Попередньо, удари КАБів зафіксували у двох районах Харкова – Шевченківському та Київському

«За наявною на зараз інформацією – КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Але обстеження місць «прильотів» триває», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

00:25

Після 00:00 у Харкові пролунала серія вибухів

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.

Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що можливі повторні атаки по місту.

Усі подробиці – за посиланням.