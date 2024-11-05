Новини Харкова – головне за 5.11: вибухи – «прильоти» у двох районах міста
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
00:52
Попередньо, удари КАБів зафіксували у двох районах Харкова – Шевченківському та Київському
«За наявною на зараз інформацією – КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Але обстеження місць «прильотів» триває», – написав мер Харкова Ігор Терехов.
00:25
Після 00:00 у Харкові пролунала серія вибухів
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.
Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що можливі повторні атаки по місту.
Усі подробиці – за посиланням.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вибухи, новини, сінєгубов, сутки, терехов, удары, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 00:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".