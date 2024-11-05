Новости Харькова – главное за 5.11: взрывы — «прилеты» в двух районах города

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:52

Предварительно, удары КАБов зафиксировали в двух районах Харькова – Шевченковском и Киевском

«По имеющейся на данный момент информации — КАБы попали в землю, поэтому без жертв и разрушений. Но обследование мест «прилетов» продолжается», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

00:25

После 00:00 в Харькове прозвучала серия взрывов

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что возможны повторные атаки по городу.

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