Новости Харькова – главное за 5.11: взрывы — «прилеты» в двух районах города
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
00:52
Предварительно, удары КАБов зафиксировали в двух районах Харькова – Шевченковском и Киевском
«По имеющейся на данный момент информации — КАБы попали в землю, поэтому без жертв и разрушений. Но обследование мест «прилетов» продолжается», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.
00:25
После 00:00 в Харькове прозвучала серия взрывов
Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.
Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что возможны повторные атаки по городу.
Все подробности — по ссылке.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости, синегубов, сутки, терехов, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 00:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".