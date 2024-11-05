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В Харькове шахед ударил по жилому дому, есть пострадавшая (дополняется)

Происшествия 17:09   05.11.2024
Виктория Яковенко
В Харькове шахед ударил по жилому дому, есть пострадавшая (дополняется)

Около 16:50 в Харькове раздался взрыв. Сообщается о прилете в Шевченковском районе.

17:09

«Пострадала одна женщина. Поврежден пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили. Службы обследуют место прилета. Предварительно, удар был совершен шахедом», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

17:02. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, удар зафиксировали в Шевченковском районе. Уже есть информация об одном пострадавшем.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что есть повреждение жилого дома.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 17:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:50 в Харькове раздался взрыв. Сообщается о прилете в Шевченковском районе.".