В Харькове шахед ударил по жилому дому, есть пострадавшая (дополняется)

Около 16:50 в Харькове раздался взрыв. Сообщается о прилете в Шевченковском районе.

17:09

«Пострадала одна женщина. Поврежден пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили. Службы обследуют место прилета. Предварительно, удар был совершен шахедом», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

17:02. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, удар зафиксировали в Шевченковском районе. Уже есть информация об одном пострадавшем.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что есть повреждение жилого дома.