В Харькове шахед ударил по жилому дому, есть пострадавшая (дополняется)
Около 16:50 в Харькове раздался взрыв. Сообщается о прилете в Шевченковском районе.
17:09
«Пострадала одна женщина. Поврежден пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили. Службы обследуют место прилета. Предварительно, удар был совершен шахедом», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
17:02. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, удар зафиксировали в Шевченковском районе. Уже есть информация об одном пострадавшем.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что есть повреждение жилого дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 17:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:50 в Харькове раздался взрыв. Сообщается о прилете в Шевченковском районе.".