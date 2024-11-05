У Харкові шахед ударив по житловому будинку, є постраждала (доповнюється)
Близько 16:50 у Харкові пролунав вибух. Повідомляється про «приліт» у Шевченківському районі.
17:09. “Уражень зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок. На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто. Постраждала одна жінка. Відповідні служби обстежують місце прильоту. Попередньо удар будо скоєно шахедом”, – повідомив мер Ігор Терехов.
17:02. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, удар зафіксували у Шевченківському районі. Вже є інформація про одного постраждалого.
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що є пошкодження житлового будинку.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 17:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:50 у Харкові пролунав вибух. Повідомляється про «приліт» у Шевченківському районі.".