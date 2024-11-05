Уже 77 КАБов сбросил враг на Харьков и область с начала месяца – Тимошко

За прошедшие сутки армия РФ нанесла 11 ударов КАБами и ФАБами по Харьковщине. В частности, четыре ФАБ-250 «прилетели» в областной центр, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«С 1 ноября враг нанес по Харькову и области 77 ударов КАБами, кроме того, были ракетные удары. Ситуация остается сложной, враг бьет каждый день и ночь. Мы призываем людей не игнорировать сигналы тревоги», — сказал Тимошко.

Он также прокомментировал утренний ракетный удар РФ по предприятию в поселке Капитоловка.

«Это предприятие занимается зерновыми и хлебом. Этот поселок недалеко от города Изюм. Ранение получил один из работников предприятия. Было попадание в складское помещение», – рассказал Тимошко.

Напомним, в ХОВА сообщали, что оккупанты ударили по предприятию в поселке Капитоловка около 09:30. Ранение получил 40-летний мужчина.