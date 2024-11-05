Последствия удара шахедом по Харькову показала прокуратура (видео)
Фото: Нацполиция
Россияне ударили шахедом по Шевченкоскому району Харькова, трое человек пострадали, сообщила Харьковская областная прокуратура.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 19:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили шахедом по Шевченкоскому району Харькова, трое человек пострадали, сообщила Харьковская областная прокуратура. ".