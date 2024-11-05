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Последствия удара шахедом по Харькову показала прокуратура (видео)

Происшествия 19:39   05.11.2024
Оксана Якушко
Последствия удара шахедом по Харькову показала прокуратура (видео) Фото: Нацполиция

Россияне ударили шахедом по Шевченкоскому району Харькова, трое человек пострадали, сообщила Харьковская областная прокуратура. 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 19:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили шахедом по Шевченкоскому району Харькова, трое человек пострадали, сообщила Харьковская областная прокуратура. ".