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Наслідки удару шахедом по Харкову показала прокуратура (відео)

Події 19:39   05.11.2024
Оксана Якушко
Наслідки удару шахедом по Харкову показала прокуратура (відео)

Росіяни вдарили шахедом по Шевченківському району Харкова, троє людей постраждали, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 19:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили шахедом по Шевченківському району Харкова, троє людей постраждали, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".