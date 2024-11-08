Ночью из-за обстрела РФ возник пожар: ГСЧС о российских ударах
Всего за сутки спасатели тушили пять пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, сообщили в утренней сводке в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В Салтовском районе авиабомба попала в жилую 12-этажку, разрушив нижние этажи. Пострадали также соседние строения, торговые объекты и автомобили. Возник пожар площадью 20 кв. м, который спасатели быстро ликвидировали. Эвакуировано 30 человек, в том числе четверо детей. Предварительно ранены 25 человек, среди них один ребенок. На месте работают подразделения ГСЧС, полиция, коммунальные службы и волонтеры, продолжаются аварийно-спасательные работы. Психологи оказывают помощь пострадавшим», – написали спасатели.
Кроме того, дважды сотрудники ГСЧС выезжали на обследования мест после «прилетов» в Шевченковском районе. Там обошлось без пожаров.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, прилеты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 09:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки спасатели тушили пять пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, сообщили в утренней сводке в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".