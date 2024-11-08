Вночі через обстріл РФ виникла пожежа: ДСНС про російські удари
Усього за добу рятувальники гасили п’ять пожеж, одна з них виникла через ворожі обстріли, повідомили в ранковому зведенні в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
“У Салтівському районі авіабомба влучила в житлову 12-поверхівку, зруйнувавши нижні поверхи. Постраждали також сусідні будівлі, торгові об’єкти та автомобілі. Виникла пожежа площею 20 кв. м, яку рятувальники швидко ліквідували. Евакуйовано 30 осіб, зокрема чотирьох дітей. Попередньо поранено 25 осіб, серед них одна дитина. На місці працюють підрозділи ДСНС, поліція, комунальні служби та волонтери, тривають аварійно-рятувальні роботи. Психологи надають допомогу постраждалим”, – написали рятувальники.
Крім того, двічі співробітники ДСНС виїжджали на обстеження місць після “прильотів” у Шевченківському районі. Там обійшлося без пожеж.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 09:03;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу рятувальники гасили п’ять пожеж, одна з них виникла через ворожі обстріли, повідомили в ранковому зведенні в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".