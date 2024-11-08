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В понедельник днем ​​не будут ходить троллейбусы на Салтовке в Харькове

Общество 19:42   08.11.2024
Оксана Якушко
В понедельник днем ​​не будут ходить троллейбусы на Салтовке в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В понедельник, 11 ноября, с 10:00 до 15:00 троллейбусы не будут ходить по пр. Юбилейном, на участке от разворотного круга «602 микрорайон» до ул. Гвардейцев-Широнинцев, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом контактной сети.

В этот период троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№19: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№20: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – пр. Героев Харькова – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова».

Троллейбус №24 не будет курсировать, но на период проведения ремонтных работ будет выведен временный автобус №24 по следующему маршруту: 602-й микрорайон (разворотный круг троллейбуса) – пр. Юбилейный – ст. м. «Академика Барабашова».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 19:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 11 ноября, с 10:00 до 15:00 троллейбусы не будут ходить по пр. Юбилейном, на участке от разворотного круга «602 микрорайон» до ул. Гвардейцев-Широнинцев. ".