У понеділок вдень не ходитимуть тролейбуси на Салтівці у Харкові

У понеділок, 11 листопада, з 10:00 до 15:00 тролейбуси не ходитимуть на пр. Ювілейному, на ділянці від розворотного кола «602 мікрорайон» до вул. Гвардійців-Широнінців, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№19: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;

№20: розворотне коло «Ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова».

Тролейбус №24 не курсуватиме, але на період проведення ремонтних робіт буде виведений тимчасовий автобус №24 з таким маршрутом: 602-й мікрорайон (розворотне коло тролейбуса) – пр. Ювілейний – ст. м. «Академіка Барабашова».