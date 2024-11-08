У понеділок вдень не ходитимуть тролейбуси на Салтівці у Харкові
У понеділок, 11 листопада, з 10:00 до 15:00 тролейбуси не ходитимуть на пр. Ювілейному, на ділянці від розворотного кола «602 мікрорайон» до вул. Гвардійців-Широнінців, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства.
Це пов’язано з ремонтом контактної мережі.
У цей період тролейбуси курсуватимуть так:
№19: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
№20: розворотне коло «Ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова».
Тролейбус №24 не курсуватиме, але на період проведення ремонтних робіт буде виведений тимчасовий автобус №24 з таким маршрутом: 602-й мікрорайон (розворотне коло тролейбуса) – пр. Ювілейний – ст. м. «Академіка Барабашова».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: транспорт, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 19:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 11 листопада, з 10:00 до 15:00 тролейбуси не ходитимуть на пр. Ювілейному, на ділянці від розворотного кола «602 мікрорайон» до вул. Гвардійців-Широнінців. ".