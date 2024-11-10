На три дня запретят движение по части улицы Лосевской в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
С 9:00 понедельника, 11 ноября, по 13 ноября будет запрещено движение транспорта на ул. Лосевской, на участке от ул. Свистуна до пр. Архитектора Алешина.
Это связано с аварийно-восстановительными работами на канализационных сетях, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Объехать закрытый участок можно будет по ул. Свистуна, пр. Героев Харькова, пр. Архитектора Алешина и другим прилегающим улицам.
В связи с этим, автобус №204 будет курсировать по измененному маршруту: ул. Ужвий Натальи — ул. Гвардейцев-Широнинцев — ул. Бучмы — пр. Тракторостроителей — ул. Лосевская — ул. Свистуна — пр. Героев Харькова — пр. Архитектора Алешина — ул. Библика — ул. Мира — ул. Роганская — пр. Героев Харькова — автостанция «Индустриальная».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, рух, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 21:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 понедельника, 11 ноября, по 13 ноября будет запрещено движение транспорта на ул. Лосевской, на участке от ул. Свистуна до пр. Архитектора Алешина.".