На три дня запретят движение по части улицы Лосевской в Харькове

С 9:00 понедельника, 11 ноября, по 13 ноября будет запрещено движение транспорта на ул. Лосевской, на участке от ул. Свистуна до пр. Архитектора Алешина.

Это связано с аварийно-восстановительными работами на канализационных сетях, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Свистуна, пр. Героев Харькова, пр. Архитектора Алешина и другим прилегающим улицам.

В связи с этим, автобус №204 будет курсировать по измененному маршруту: ул. Ужвий Натальи — ул. Гвардейцев-Широнинцев — ул. Бучмы — пр. Тракторостроителей — ул. Лосевская — ул. Свистуна — пр. Героев Харькова — пр. Архитектора Алешина — ул. Библика — ул. Мира — ул. Роганская — пр. Героев Харькова — автостанция «Индустриальная».