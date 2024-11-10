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На три дні заборонять рух частиною вулиці Лосівської в Харкові

Суспільство 21:32   10.11.2024
Олена Нагорна
На три дні заборонять рух частиною вулиці Лосівської в Харкові Фото: Харківська міськрада

З 9:00 понеділка, 11 листопада, по 13 листопада буде заборонено рух транспорту на вул. Лосівській, на ділянці від вул. Свистуна до пр. Архітектора Альошина.

Це пов’язано з аварійно-відновлювальними роботами на каналізаційних мережах, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Свистуна, пр. Героїв Харкова, пр. Архітектора Альошина та іншим прилеглими вулицями.

У зв’язку з цим, автобус №204 курсуватиме за зміненим маршрутом: вул. Ужвій Наталії – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Бучми – пр. Тракторобудівників – вул. Лосівська – вул. Свистуна – пр. Героїв Харкова – пр. Архітектора Альошина – вул. Біблика – вул. Миру – вул. Роганська – пр. Героїв Харкова – автостанція «Індустріальна».

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 21:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 понеділка, 11 листопада, по 13 листопада буде заборонено рух транспорту на вул. Лосівській, на ділянці від вул. Свистуна до пр. Архітектора Альошина.".