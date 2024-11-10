На три дні заборонять рух частиною вулиці Лосівської в Харкові

З 9:00 понеділка, 11 листопада, по 13 листопада буде заборонено рух транспорту на вул. Лосівській, на ділянці від вул. Свистуна до пр. Архітектора Альошина.

Це пов’язано з аварійно-відновлювальними роботами на каналізаційних мережах, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.