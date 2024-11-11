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Какие вирусы помимо COVID-19 циркулируют на Харьковщине этой осенью

Общество 17:19   11.11.2024
Елена Нагорная
Какие вирусы помимо COVID-19 циркулируют на Харьковщине этой осенью Фото: Харьковский горсовет

Почти 2,5 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ (с учетом COVID-19) на Харьковщине за неделю с 4 по 10 ноября. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 1,1%.

Были госпитализированы 87 человек, из которых 35 детей. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, информируют в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Количество случаев COVID-19 среди общего числа — 2,5%. Всего заболели 60 взрослых. Летальных случаев не было.

Нынешний эпидсезон стартовал 30 сентября. С тех пор в регионе три человека умерли от последствий коронавируса. В области также циркулируют RS-вирус, парагрипп, риновирус и аденовирус. Случаев гриппа пока не зафиксировали.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 17:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 2,5 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ (с учетом COVID-19) на Харьковщине за неделю с 4 по 10 ноября. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 1,1%.".