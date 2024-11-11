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Які віруси крім COVID-19 циркулюють на Харківщині цієї осені

Суспільство 17:19   11.11.2024
Олена Нагорна
Які віруси крім COVID-19 циркулюють на Харківщині цієї осені Фото: Харківська міськрада

Майже 2,5 тисячі людей захворіли на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) на Харківщині за тиждень з 4 по 10 листопада. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність зросла на 1,1%.

Були ушпиталені 87 осіб, з яких 35 дітей. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, інформують у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Питома вага COVID-19 становить 2,5%. Зареєстровано 60 лабораторно підтверджених випадків у дорослих. Летальних випадків не було.

Нинішній епідсезон стартував 30 вересня. Відтоді у регіоні три людини померли від наслідків коронавірусу. В області також циркулюють RS-вірус, парагрип, риновірус та аденовірус. Випадки грипу наразі не зафіксовані.

Читайте також: Найбільша кількість пацієнтів в області: де частіше хворіють на ГРВІ, COVID-19

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 17:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 2,5 тисячі людей захворіли на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) на Харківщині за тиждень з 4 по 10 листопада. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність зросла на 1,1%".