Які віруси крім COVID-19 циркулюють на Харківщині цієї осені

Майже 2,5 тисячі людей захворіли на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) на Харківщині за тиждень з 4 по 10 листопада. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність зросла на 1,1%.

Були ушпиталені 87 осіб, з яких 35 дітей. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, інформують у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Питома вага COVID-19 становить 2,5%. Зареєстровано 60 лабораторно підтверджених випадків у дорослих. Летальних випадків не було.

Нинішній епідсезон стартував 30 вересня. Відтоді у регіоні три людини померли від наслідків коронавірусу. В області також циркулюють RS-вірус, парагрип, риновірус та аденовірус. Випадки грипу наразі не зафіксовані.