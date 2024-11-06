Найбільша кількість пацієнтів в області: де частіше хворіють на ГРВІ, COVID-19
У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що за тиждень кількість пацієнтів із ГРВІ та COVID-19 знизилася.
При цьому найвищий показник хворих зареєстрували у Берестинському районі – 285,83 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (31,36 на 100 тис. населення).
“З урахуванням випадків захворювань на COVID-19 в області захворіло 2406 осіб, з них 994 (41,3%) – діти віком до 17 років. Питома вага COVID-19 становить 3,9%. Зареєстровано 93 лабораторно підтверджених випадки, з них 7 (7,5%) – діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 0,3%. Показник захворюваності становить 91,9 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 77,9%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 101 особу, з них 40 дітей (39,6%). Перевищення порогового рівня не зареєстровано в жодному з районів області”, – повідомили в лабцентр.
За тиждень від ускладнень COVID-19 померла жінка. У неї почалися проблеми з центральною нервовою системою, імунною системою та ШКТ. Лікарі додали, що пацієнтка не прищеплювалася від коронавірусу.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 10:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що за тиждень кількість пацієнтів із ГРВІ та COVID-19 знизилася.".