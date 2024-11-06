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Найбільша кількість пацієнтів в області: де частіше хворіють на ГРВІ, COVID-19

Суспільство 10:52   06.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Найбільша кількість пацієнтів в області: де частіше хворіють на ГРВІ, COVID-19

У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що за тиждень кількість пацієнтів із ГРВІ та COVID-19 знизилася.

При цьому найвищий показник хворих зареєстрували у Берестинському районі – 285,83 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (31,36 на 100 тис. населення).

“З урахуванням випадків захворювань на COVID-19 в області захворіло 2406 осіб, з них 994 (41,3%) – діти віком до 17 років. Питома вага COVID-19 становить 3,9%. Зареєстровано 93 лабораторно підтверджених випадки, з них 7 (7,5%) – діти  віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 0,3%. Показник захворюваності становить 91,9 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 77,9%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 101 особу, з них 40 дітей (39,6%). Перевищення порогового рівня не зареєстровано в жодному з районів області”, – повідомили в лабцентр.

За тиждень від ускладнень COVID-19 померла жінка. У неї почалися проблеми з центральною нервовою системою, імунною системою та ШКТ. Лікарі додали, що пацієнтка не прищеплювалася від коронавірусу.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що за тиждень кількість пацієнтів із ГРВІ та COVID-19 знизилася.".