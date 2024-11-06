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Наибольшее количество пациентов на Харьковщине: где чаще болеют ОРВИ, COVID-19

Общество 10:52   06.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Наибольшее количество пациентов на Харьковщине: где чаще болеют ОРВИ, COVID-19

В Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что за неделю количество пациентов с ОРВИ и COVID-19 снизилось.

При этом самый высокий показатель заболевших зарегистрировали в Берестинском районе – 285,83 на 100 тыс. населения, самый низкий – в Купянском (31,36 на 100 тыс. населения).

«С учетом случаев заболеваний COVID-19 в области заболело 2406 человек, из них 994 (41,3%) – дети в возрасте до 17 лет. Удельный вес COVID-19 составляет 3,9%. Зарегистрировано 93 лабораторно подтвержденных случая, из них 7 (7,5%) – дети до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 0,3%. Показатель заболеваемости составляет 91,9 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 77,9% Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню. Госпитализирован 101 человек, из них 40 детей (39,6%). Превышение порогового уровня не зарегистрировано ни в одном из районов области», – отметили в лабцентре.

За неделю от осложнений COVID-19 умерла женщина. У нее начались проблемы с центральной нервной системой, имунной системой и ЖКТ. Врачи добавили, что пациентка не прививалась от коронавируса.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 10:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что за неделю количество пациентов с ОРВИ и COVID-19 снизилось.".