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Били КАБами, РСЗО, запускали ракеты и дроны: полиция об ударах россиян

Происшествия 10:49   12.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Били КАБами, РСЗО, запускали ракеты и дроны: полиция об ударах россиян

В течение суток оккупанты били по Харькову и области из различных видов оружия. О последствиях рассказали в облуправлении Нацполиции Харьковщины.

КАБы выпустили россияне накануне по Приколотному, а дроны – по Купянску и Ковшаровке. Обошлось без разрушений и пострадавших, пишут полицейские. Еще одна авиабомба упала за Гороховаткой, также без жертв.

«Поселок Купянск-Узловой также находился под атакой врага. Огнем из РСЗО «Ураган» уничтожен частный дом. Еще два жилых дома значительно повреждены. К счастью, обошлось без пострадавших. Оккупанты продолжают обстреливать Харьков. 11 ноября около 22:00 военные России нанесли ракетные удары по городу. По предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, против мирного населения города враг применил ЗРК С-300 или С-400. Повреждены жилые дома. Пострадали мужчины 22, 38 лет и 34-летняя женщина», – уточнили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 10:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток оккупанты били по Харькову и области из различных видов оружия. О последствиях рассказали в облуправлении Нацполиции Харьковщины.".