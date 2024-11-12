Били КАБами, РСЗВ, запускали ракети та дрони: поліція про удари росіян
Протягом доби окупанти били по Харкову та області з різних видів зброї. Про наслідки розповіли в облуправлінні Нацполіції Харківщини.
КАБи випустили росіяни напередодні по Приколотному, а дрони – по Куп’янську та Ківшарівці. Обійшлося без руйнувань та постраждалих, пишуть поліцейські. Ще одна авіабомба впала за Гороховаткою, також без жертв.
“Селище Куп’янськ-Вузловий також перебувло під атакою ворога. Вогнем з РСЗВ «Ураган» знищено приватний будинок. Ще два житлових будинки значно пошкоджені. На щастя, обійшлося без постраждалих. Окупанти продовжують обстрілювати Харків. 11 листопада близько 22:00 військові рф завдали ракетних ударів по місту. За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, проти мирного населення міста ворог застосував ЗРК С-300 або С-400. Пошкоджені житлові будинки. Постраждали чоловіки 22, 38 років та 34-річна жінка”, – додали правоохоронці.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, обстріли, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 10:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби окупанти били по Харкову та області з різних видів зброї. Про наслідки розповіли в облуправлінні Нацполіції Харківщини.".