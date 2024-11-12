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Нефтогаз передал харьковчанам бесперебойники для питания газовых котлов

Общество 15:00   12.11.2024
Виктория Яковенко
Нефтогаз передал харьковчанам бесперебойники для питания газовых котлов

В Харькове и Харьковской области социально уязвимым семьям помогут перезимовать во время возможных блэкаутов. Благотворители передали людям бесперебойники для питания газовых котлов.

Энергетическое оборудование передали бесплатно в рамках программы «Согрей», которую инициировала Группа «Нафтогаз» вместе с благотворительным фондом «Энергия победы Украины» и общественной организацией «Добробат». В первую очередь помощь получили семьи погибших военных и ветеранов, многодетные семьи, внутренне перемещенные лица и пенсионеры.

нафтогаз помощь харьковчанам

«Мы закупили зарядные станции, которые запитают газовые котлы даже при отсутствии электричества. Впереди нас ждет сложная зима, но вместе мы преодолеем все трудности», – сказал глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

Мощность бесперебойников – 600 Вт. В зависимости от мощности газового оборудования этого достаточно для автономной работы бытовых газовых котлов в течение 6 часов.

Всего в рамках программы «Зыгрый» закупили 4 тысячи зарядных станций. Кроме Харьковщины бесперебойниками обеспечили также уязвимые категории жителей во Львовской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

нафтогаз помощь харьковчанам

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области социально уязвимым семьям помогут перезимовать во время возможных блэкаутов. Благотворители передали людям бесперебойники для питания газовых котлов.".