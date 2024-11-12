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Нафтогаз передав харків’янам безперебійники для живлення газових котлів

Суспільство 15:00   12.11.2024
Вікторія Яковенко
Нафтогаз передав харків’янам безперебійники для живлення газових котлів

У Харкові та Харківській області соціально вразливим родинам допоможуть перезимувати під час можливих знеструмлень. Благодійники передали людям безперебійники для  заживлення газових котлів.

Енергетичне обладнання передали безкоштовно в рамках програми «Зігрій», яку ініціювала Група «Нафтогаз» разом з благодійним фондом «Енергія перемоги України» та громадською організацією «Добробат». Передусім допомогу отримали родини загиблих військових і ветеранів, багатодітні сімʼї, внутрішньо переміщені особи та пенсіонери.

нафтогаз помощь харьковчанам

«Ми закупили зарядні станції, які заживлять газові котли навіть за відсутності електрики. Попереду на нас чекає складна зима, але разом ми подолаємо всі труднощі», – сказав голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Потужність безперебійників – 600 Вт. Залежно від потужності газового обладнання цього достатньо для автономної роботи побутових газових котлів упродовж 6 годин.

Загалом у рамках програми «Зігрій» закупили 4 тисячі зарядних станцій. Окрім Харківщини, безперебійниками забезпечили також вразливі категорії громадян у Львівській, Кіровоградській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області соціально вразливим родинам допоможуть перезимувати під час можливих знеструмлень. Благодійники передали людям безперебійники для  заживлення газових котлів.".