Нафтогаз передав харків’янам безперебійники для живлення газових котлів
У Харкові та Харківській області соціально вразливим родинам допоможуть перезимувати під час можливих знеструмлень. Благодійники передали людям безперебійники для заживлення газових котлів.
Енергетичне обладнання передали безкоштовно в рамках програми «Зігрій», яку ініціювала Група «Нафтогаз» разом з благодійним фондом «Енергія перемоги України» та громадською організацією «Добробат». Передусім допомогу отримали родини загиблих військових і ветеранів, багатодітні сімʼї, внутрішньо переміщені особи та пенсіонери.
«Ми закупили зарядні станції, які заживлять газові котли навіть за відсутності електрики. Попереду на нас чекає складна зима, але разом ми подолаємо всі труднощі», – сказав голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
Потужність безперебійників – 600 Вт. Залежно від потужності газового обладнання цього достатньо для автономної роботи побутових газових котлів упродовж 6 годин.
Загалом у рамках програми «Зігрій» закупили 4 тисячі зарядних станцій. Окрім Харківщини, безперебійниками забезпечили також вразливі категорії громадян у Львівській, Кіровоградській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.
Читайте також: Голова НАК «Нафтогаз України» Чернишов похвалив комунальників Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: допомога, котлы, нафтогаз, питание, Харків, харьковчане;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нафтогаз передав харків’янам безперебійники для живлення газових котлів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області соціально вразливим родинам допоможуть перезимувати під час можливих знеструмлень. Благодійники передали людям безперебійники для заживлення газових котлів.".