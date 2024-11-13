Пассажир авто за 2 тыс. грн хотела откупить пьяного водителя ночью в Харькове

13 ноября около 00:00 на улице Ярослава Мудрого патрульные остановили авто «Alfa Romeo» за нарушение комендантского часа. Правоохранители обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Мужчина прошел осмотр с помощью прибора Драгер, результат которого составил 1.32 промилле. С результатом осмотра водитель согласился, отметили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«При составлении административных материалов пассажир авто начала предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 2 тыс. грн за несоставление материалов. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданка не реагировала», – добавили правоохранители.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, отстранили водителя от управления и составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУпАП.