Пассажир авто за 2 тыс. грн хотела откупить пьяного водителя ночью в Харькове
13 ноября около 00:00 на улице Ярослава Мудрого патрульные остановили авто «Alfa Romeo» за нарушение комендантского часа. Правоохранители обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.
Мужчина прошел осмотр с помощью прибора Драгер, результат которого составил 1.32 промилле. С результатом осмотра водитель согласился, отметили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«При составлении административных материалов пассажир авто начала предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 2 тыс. грн за несоставление материалов. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданка не реагировала», – добавили правоохранители.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, отстранили водителя от управления и составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУпАП.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 ноября около 00:00 на улице Ярослава Мудрого патрульные остановили авто «Alfa Romeo» за нарушение комендантского часа. ".