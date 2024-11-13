Пасажирка авто за 2 тис. грн хотіла відкупити п’яного водія вночі у Харкові
13 листопада близько 00:00 на вулиці Ярослава Мудрого патрульні зупинили авто «Alfa Romeo» за порушення комендантської години. Правоохоронці виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
Чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.32 проміле. З результатом огляду водій був згоден, зазначили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Під час складання адміністративних матеріалів пасажирка авто почала пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 2 тис. грн за нескладання матеріалів. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянка не реагувала», – додали правоохоронці.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, відсторонили водія від керування та склали на нього адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 листопада близько 00:00 на вулиці Ярослава Мудрого патрульні зупинили авто «Alfa Romeo» за порушення комендантської години. ".