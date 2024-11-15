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Как дорожники расчищали трассы Харьковщины от мокрого снега (фото, видео)

Общество 12:34   15.11.2024
Виктория Яковенко
Как дорожники расчищали трассы Харьковщины от мокрого снега (фото, видео) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Накануне на Харьковщине дорожники боролись с последствиями ухудшения погодных условий. Специалисты использовали 271,2 тонны песчано-соляной смеси и очистили 556 км дорог.

«Накануне днем ​​почти по всей области понемногу снежило, а к вечеру в юго-восточной части области начались уже более интенсивные осадки в виде мокрого снега, утихшие примерно в полночь. Температура была около нуля. Подрядные организации все это время контролировали ситуацию», – сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники заверили: бесперебойное движение дорогами в области обеспечено, осложнений движения нет.

очищали дороги на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне на Харьковщине дорожники боролись с последствиями ухудшения погодных условий. Специалисты использовали 271,2 тонны песчано-соляной смеси и очистили 556 км дорог.".