Як дорожники розчищали траси Харківщини від мокрого снігу (фото, відео)
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
Напередодні на Харківщині дорожники боролися із наслідками погіршення погодних умов. Фахівці використали 271,2 тонни піщано-соляної суміші та очистили 556 км доріг.
«Напередодні вдень майже по всій області потроху сніжило, а під вечір в південно-східній частині області почалися вже більш інтенсивні опади у вигляді мокрого снігу, що вщухли приблизно опівночі. Температура була близько нуля. Підрядні організації весь цей час контролювали ситуацію», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Дорожники запевнили: безперебійний рух дорогами в області забезпечено, ускладнень руху немає.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, дорожники, очищали, сніг, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні на Харківщині дорожники боролися із наслідками погіршення погодних умов. Фахівці використали 271,2 тонни піщано-соляної суміші та очистили 556 км доріг.".