Як дорожники розчищали траси Харківщини від мокрого снігу (фото, відео)

Напередодні на Харківщині дорожники боролися із наслідками погіршення погодних умов. Фахівці використали 271,2 тонни піщано-соляної суміші та очистили 556 км доріг.

«Напередодні вдень майже по всій області потроху сніжило, а під вечір в південно-східній частині області почалися вже більш інтенсивні опади у вигляді мокрого снігу, що вщухли приблизно опівночі. Температура була близько нуля. Підрядні організації весь цей час контролювали ситуацію», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Дорожники запевнили: безперебійний рух дорогами в області забезпечено, ускладнень руху немає.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області