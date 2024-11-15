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Як дорожники розчищали траси Харківщини від мокрого снігу (фото, відео)

Суспільство 12:34   15.11.2024
Вікторія Яковенко
Як дорожники розчищали траси Харківщини від мокрого снігу (фото, відео) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Напередодні на Харківщині дорожники боролися із наслідками погіршення погодних умов. Фахівці використали 271,2 тонни піщано-соляної суміші та очистили 556 км доріг.

«Напередодні вдень майже по всій області потроху сніжило, а під вечір в південно-східній частині області почалися вже більш інтенсивні опади у вигляді мокрого снігу, що вщухли приблизно опівночі. Температура була близько нуля. Підрядні організації весь цей час контролювали ситуацію», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Дорожники запевнили: безперебійний рух дорогами в області забезпечено, ускладнень руху немає.

очищали дороги на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні на Харківщині дорожники боролися із наслідками погіршення погодних умов. Фахівці використали 271,2 тонни піщано-соляної суміші та очистили 556 км доріг.".