ISW заявил, что продвижение РФ в Купянск продолжается
Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 15 ноября утверждает, что присутствие армии РФ в восточной части Купянска подтверждено актуальными кадрами с геолокацией.
«Российские войска продолжили продвижение в Купянск на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 14 и 15 ноября. Геолоцированные кадры, опубликованные 15 ноября, показывают, что российские войска недавно продвинулись на юг к улице Дзержинского (сейчас это улица Сватовская — Ред.) в восточной части Купянска», — проинформировали аналитики.
В Институте изучения войны перечислили многочисленные сообщения российских источников о том, что оккупанты якобы «закрепились на окраинах Купянска и создают логистические сети в этом районе для обеспечения будущих наступательных операций в городе», «ведут активные боевые действия с украинскими войсками вблизи сахарного завода и промышленной зоны в восточной части Купянска» и так далее.
Впрочем, вечером 15 ноября украинский аналитический проект «DeepState» сообщил подробнее, как выглядит это «закрепление» и «боевые действия». Аналитики также опубликовали видео в подтверждение своих данных — кадры от пилотов «Khorne Group», на которых прорвавшихся в Купянск россиян берут в плен.
Видео: DeepState
«После прорыва были собраны усилия на поражение врага, совершавшего штурм в направлении города, но даже в общении с бойцами присутствовало сомнение, что уничтожение не было стопроцентным. Так что мы не брали на себя ответственность делать соответствующие заявления. Сегодня же можно наблюдать зачистку у района прорыва и обнаружение ур…дов, которых удалось взять живыми», — прокомментировали украинские аналитики.
По данным DeepState, 15 ноября армия РФ пыталась провести еще один штурм по тому же маршруту, но Силы обороны были готовы встречать врага и ударили по наступающим еще на подходах — в месте скопления. В итоге штурма так и не было.
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Тем не менее в ISW предупреждают об опасности происходящего: «Дальнейшее российское продвижение в центральную и западную часть Купянска в сочетании с недавним российским продвижением к юго-западу от Купянска в районе Колесниковки и Кругляковки может вынудить украинские войска отступить с позиций в Купянске и с нынешнего украинского выступа к востоку и юго-востоку от города».
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 08:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 15 ноября утверждает, что присутствие армии РФ в восточной части Купянска подтверждено актуальными кадрами с геолокацией".