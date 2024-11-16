ISW заявив, що просування РФ у Куп’янськ триває

Інститут вивчення війни (ISW) в огляді за 15 листопада стверджує, що присутність армії РФ у східній частині Куп’янська підтверджена актуальними кадрами з геолокацією.

“Російські війська здійснили подальше просування до Куп’янська під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 14 і 15 листопада. Геолоковані кадри, що опубліковані 15 листопада, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь до вулиці Дзержинського (зараз це вулиця Сватівська – Ред.) у східному Куп’янську”, – поінформували аналітики.

В Інституті вивчення війни перерахували численні повідомлення російських джерел про те, що окупанти нібито “закріпилися на околицях Куп’янська та створюють логістичні мережі в цьому районі для забезпечення майбутніх наступальних операцій у місті”, “ведуть активні бойові дії з українськими військами поблизу цукрового заводу та промислової зони у східній частині Куп’янська” тощо.

Утім, увечері 15 листопада український аналітичний проєкт “DeepState” повідомив докладніше, як виглядає це “закріплення” та “бойові дії”. Аналітики також опублікували відео на підтвердження своїх даних – кадри від пілотів “Khorne Group”, на яких росіян, які прорвалися в Куп’янськ, беруть у полон.

Відео: DeepState

“Після прориву були зібрані зусилля на ураження ворога, який здійснював штурм в напрямку міста, але навіть у спілкуванні з бійцями був присутній сумнів, що знищення не було сто відсотковим. Тож ми не брали на себе відповідальність робити відповідні заяви. Сьогодні ж можна спостерігати зачистку в району прориву і виявлення вир…дків, яких вдалося взяти й живими”, – прокоментували українські аналітики.

За даними DeepState, 15 листопада армія РФ намагалася провести ще один штурм тим само маршрутом, але Сили оборони були готові зустрічати ворога та вдарили по загарбниках ще на підходах – у місці скупчення. У результаті штурм так і не відбувся.

Проте в ISW попереджають про небезпеку того, що відбувається: “Подальше просування росіян у центральний і західний Куп’янськ у поєднанні з нещодавнім просуванням росіян на південний захід від Куп’янська поблизу Колісниківки та Кругляківки може змусити українські сили відійти з позицій у Куп’янську та з нинішніх українських виступів на схід і південний схід від міста”.