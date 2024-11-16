Успехи ВС РФ в направлении на Боровую на картах преувеличены — офицер НГУ

Владимир Черняк, офицер 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Рубеж», заявил, что в селах, которые обозначают как оккупированные РФ, на самом деле идут бои.

Речь — о селах Вишневое и Першотравневое у админграницы Харьковской и Луганской областей (по направлению на Боровую). Вишневое на карте «DeepState» обозначено как оккупированное уже около 10 дней. Першотравневое, по данным аналитиков на 15 ноября, оккупировано не полностью — половина села, южнее дороги, ведущей из Сватово в Боровую, находится в «серой зоне».

«Для них любая фотография, любая видеозапись, скажем, какого-нибудь российского блогера или российского военнослужащего на данной территории является уже основанием полагать, что россияне полностью заняли эти населенные пункты. Хотя на самом деле это не так. Сейчас в этих селах продолжают идти тяжелые бои, где россияне несут большие потери, — заявил Черняк в эфире нацмарафона. — Поскольку зайти малочисленным подразделением даже в разрушенный маленький населенный пункт довольно просто. Для этого даже можно просто задействовать какую-нибудь штурмовую группу на легкой технике, которая там прорвется через минные поля. Однако закрепиться в населенном пункте – это уже совсем другое дело, поскольку все населенные пункты, они абсолютно находятся под огневым контролем Сил обороны Украины, туда наносится максимальное огневое поражение. Поэтому, по моему мнению, несколько преувеличивают открытые источники данные об успехах россиян в этом направлении».

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При этом офицер сообщил, что россияне в последние несколько недель активизировали штурмовые действия. В том числе — активно привлекают бронетехнику.

«Прежде всего, это может быть связано со сменой сезонов. Все понимают, что впереди зима. Это было довольно ожидаемо, и я думаю, что ни для кого не секрет, что зимой воевать достаточно сложно. Следует также понимать, что скоро естественные препятствия, которые всегда есть на пути любого штурма, станут вообще непроходимыми. Это касается и бездорожья», — пояснил нацгвардеец.

Несмотря на то, что продвижение армии РФ в сторону Боровой, по оценкам Черняка, не столь успешное, как сообщают аналитики, офицер все же считает правильным решение об обязательной эвакуации из поселка. В первую очередь — из-за угрозы обстрелов. Хотя ствольная артиллерия до Боровой не достает, у оккупантов в распоряжении есть РСЗО и другие средства поражения.

«Было принято решение превентивно эвакуировать оттуда население. Чтобы максимально обезопасить население, сейчас оттуда происходит эвакуация. Думаю, это совершенно верное решение», — подчеркнул представитель бригады «Рубеж».