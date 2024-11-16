Успіхи ЗС РФ у напрямку на Борову на мапах перебільшені – офіцер НГУ

Володимир Черняк, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України “Рубіж”, заявив, що в селах, які позначають як окуповані РФ, насправді тривають бої.

Йдеться про села Вишневе та Першотравневе біля адмінкордону Харківської та Луганської областей (у напрямку на Борову). Вишневе на мапі DeepState позначено як окуповане вже близько 10 днів. Першотравневе, за даними аналітиків на 15 листопада, окуповане не повністю – половина села, на південь від дороги, що веде зі Сватового до Борової, знаходиться в “сірій зоні”.

“Для них будь-яка фотографія, будь-який відеозапис, перепрошую, скажімо, якогось російського блогера або російського військовослужбовця на даній території є вже підставою вважати, що росіяни повністю зайняли ці населені пункти. Хоча дійсно це не так. Зараз у цих селах продовжують точитися важкі бої, де росіяни зазнають великих утрат, — заявив Черняк в етері нацмарафону. – Оскільки зайти нечисленним підрозділом навіть до зруйнованого маленького населеного пункту доволі просто. Для цього навіть можна просто залучити якусь штурмову групу на легкій техніці, яка там прорветься через мінні поля. Проте закріпитися в населеному пункті – це вже зовсім інша справа, оскільки всі населені пункти, вони абсолютно перебувають під вогневим контролем Сил оборони України, туди наноситься максимальне вогневе ураження. Тому, на мою думку, трошки перебільшують відкриті джерела дані про успіхи росіян на цьому напрямку“.

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При цьому офіцер повідомив, що росіяни останні кілька тижнів активізували штурмові дії. У тому числі – активно залучають бронетехніку.

“Насамперед це може бути пов’язано зі зміною сезонів, оскільки всі розуміють, що попереду зима. Це було доволі очікувано, і я думаю, що ні для кого не секрет, що зимою воювати доволі складно. Потрібно також розуміти, що скоро природні перешкоди, які завжди є на шляху будь-якого штурму, вони стануть взагалі непрохідними, це стосується і бездоріжжя”, – пояснив нацгвардієць.

Попри те, що просування армії РФ у бік Борової, за оцінками Черняка, не настільки успішне, як повідомляють аналітики, офіцер все ж таки вважає правильним рішення про обов’язкову евакуацію з селища. Насамперед – через загрозу обстрілів. Хоча ствольна артилерія до Борової не дістає, в окупантів у розпорядженні є РСЗВ та інші засоби ураження.

“Було прийнято рішення превентивно евакуювати звіти населення. Щоб максимально убезпечити населення, зараз звіти відбувається евакуація. Думаю, це абсолютно правильне рішення“, – наголосив представник бригади “Рубіж”.