В Харькове горела 9-этажка, спасли мужчину — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали: пожар случился вечером 15 ноября в Основянском районе в Харькове.

«В 20:08 возник бытовой пожар в жилом 9-этажном доме по улице Москалевская Основянского района города. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что в квартире на втором этаже горит матрас на площади 2 м кв. Во время проведения разведки пожарные спасли 58-летнего мужчину», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС.

Огонь полностью потушили в 21:38. Причину пожара еще устанавливают.

По данным спасателей, за сутки они четырежды выезжали тушить пожары в Харьковской области. Ни один из них не стал последствием российского обстрела. В то же время на местах обстрелов бойцы ГСЧС тоже были: в Великом Бурлуке и Изюме. Там есть разрушения, но обошлось без пострадавших.