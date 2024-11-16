В Харькове горела 9-этажка, спасли мужчину — ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали: пожар случился вечером 15 ноября в Основянском районе в Харькове.
«В 20:08 возник бытовой пожар в жилом 9-этажном доме по улице Москалевская Основянского района города. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что в квартире на втором этаже горит матрас на площади 2 м кв. Во время проведения разведки пожарные спасли 58-летнего мужчину», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС.
Огонь полностью потушили в 21:38. Причину пожара еще устанавливают.
По данным спасателей, за сутки они четырежды выезжали тушить пожары в Харьковской области. Ни один из них не стал последствием российского обстрела. В то же время на местах обстрелов бойцы ГСЧС тоже были: в Великом Бурлуке и Изюме. Там есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали: пожар случился вечером 15 ноября в Основянском районе в Харькове".