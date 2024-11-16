Live
  • Сб 16.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

У Харкові горіла 9-поверхівка, врятували чоловіка – ДСНС

Події 09:10   16.11.2024
Оксана Горун
У Харкові горіла 9-поверхівка, врятували чоловіка – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували: пожежа сталася увечері 15 листопада в Основ’янському районі у Харкові.

“О 20:08 виникла побутова пожежа в житловому 9-поверховому будинку на вулиці Москалівська Основ’янського району міста. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що у квартирі на другому поверсі горить матрац на площі 2 м кв. Під час проведення розвідки вогнеборці врятували 58-річного чоловіка”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС.

Вогонь повністю загасили о 21:38. Причину пожежі встановлюють.

За даними рятувальників, за добу вони чотири рази виїжджали гасити пожежі на Харківщині. Жодна з них не виникла внаслідок російських обстрілів. Водночас на місцях обстрілів бійці ДСНС теж були: у Великому Бурлуку та Ізюмі. Там є руйнування, але обійшлося без потерпілих.

Читайте також:  Росіяни знову в Сотницькому Козачку на Харківщині — DeepState

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чи визнають удари КАБами по Харкову геноцидом – думка правозахисника
Чи визнають удари КАБами по Харкову геноцидом – думка правозахисника
16.11.2024, 10:16
Новини Харкова — головне за 16.11: війська РФ біля кордону, удар по Ізюму
Новини Харкова — головне за 16.11: війська РФ біля кордону, удар по Ізюму
16.11.2024, 08:57
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
16.11.2024, 06:00
У Харкові горіла 9-поверхівка, врятували чоловіка – ДСНС
У Харкові горіла 9-поверхівка, врятували чоловіка – ДСНС
16.11.2024, 09:10
Росіяни знову в Сотницькому Козачку на Харківщині – DeepState
Росіяни знову в Сотницькому Козачку на Харківщині – DeepState
16.11.2024, 07:45
Ізюм зазнав авіаудару, на Куп’янському напрямку 17 атак – Генштаб
Ізюм зазнав авіаудару, на Куп’янському напрямку 17 атак – Генштаб
16.11.2024, 08:37

Новини за темою:

12:45
Кота врятували з-під завалів після ракетного удару по Харкову – ДСНС
12:07
Впав вдома й не міг встати: копи врятували літнього чоловіка у Харкові
12:26
Удар КАБ по Харкову: як рятували людей зі зруйнованих квартир (відео)
22:20
Цуценя провалилося в туалет на вокзалі на Харківщині: як рятували (відео)
17:51
Чоловіка з собакою врятували з 12 поверху будинку в Харкові, куди влучив КАБ

Ви читали новину: «У Харкові горіла 9-поверхівка, врятували чоловіка – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 09:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували: пожежа сталася увечері 15 листопада в Основ’янському районі у Харкові".