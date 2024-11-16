У Харкові горіла 9-поверхівка, врятували чоловіка – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували: пожежа сталася увечері 15 листопада в Основ’янському районі у Харкові.

“О 20:08 виникла побутова пожежа в житловому 9-поверховому будинку на вулиці Москалівська Основ’янського району міста. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що у квартирі на другому поверсі горить матрац на площі 2 м кв. Під час проведення розвідки вогнеборці врятували 58-річного чоловіка”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС.

Вогонь повністю загасили о 21:38. Причину пожежі встановлюють.

За даними рятувальників, за добу вони чотири рази виїжджали гасити пожежі на Харківщині. Жодна з них не виникла внаслідок російських обстрілів. Водночас на місцях обстрілів бійці ДСНС теж були: у Великому Бурлуку та Ізюмі. Там є руйнування, але обійшлося без потерпілих.