16 раз россияне атаковали на Купянском и Харьковском направлениях – ГШ ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковской области Волчанск, Берестовое, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка, Шейковка, Боровая, сообщил Генштаб ВСУ.
Шесть раз при поддержке авиации на Харьковском направлении россияне штурмовали населенные пункты Волчанск и Стрелечье.
10 атак оккупантов в сутки произошли на Купянском направлении. Силы обороны отражали штурмы противника у Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызового. Противник активно применял авиацию на направлении.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковская область, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 08:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковской области Волчанск, Берестовое, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка, Шейковка, Боровая, сообщил Генштаб ВСУ.".