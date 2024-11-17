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16 раз россияне атаковали на Купянском и Харьковском направлениях – ГШ ВСУ

Происшествия 08:34   17.11.2024
Оксана Якушко
16 раз россияне атаковали на Купянском и Харьковском направлениях – ГШ ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковской области Волчанск, Берестовое, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка, Шейковка, Боровая, сообщил Генштаб ВСУ.

Шесть раз при поддержке авиации на Харьковском направлении россияне штурмовали населенные пункты Волчанск и Стрелечье.

10 атак оккупантов в сутки произошли на Купянском направлении. Силы обороны отражали штурмы противника у Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызового. Противник активно применял авиацию на направлении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковской области Волчанск, Берестовое, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка, Шейковка, Боровая, сообщил Генштаб ВСУ.".