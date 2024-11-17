16 разів росіяни атакували на Куп’янському та Харківському напрямках – ГШ ЗСУ

Росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Харківської області Вовчанськ, Берестове, Борівська Андріївка, Нова Кругляківка, Шийківка, Борова, повідомив Генштаб ЗСУ.

Шість разів за підтримки авіації на Харківському напрямку росіяни штурмували населені пункти Вовчанськ і Стрілеча.

10 атак окупантів за добу відбулися на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбивали штурми противника біля Піщаного, Колісниківки, Кругляківки та Загризового. Противник активно застосовував авіацію на напрямку.