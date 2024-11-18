«Шахед» упал в Русской Лозовой: что повреждено, последствия (фото)

17 ноября около 22:00 вражеский «Шахед» упал на территорию частного предприятия, которое сейчас не работает, в Русской Лозовой на Харьковщине.

«В результате падения вражеского беспилотника повреждено складское помещение. К счастью, обошлось без пострадавших и существенных разрушений», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.