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«Шахед» упал в Русской Лозовой: что повреждено, последствия (фото)

Общество 16:18   18.11.2024
Виктория Яковенко
«Шахед» упал в Русской Лозовой: что повреждено, последствия (фото) Фото: Вчеслав Задоренко

17 ноября около 22:00 вражеский «Шахед» упал на территорию частного предприятия, которое сейчас не работает, в Русской Лозовой на Харьковщине.

«В результате падения вражеского беспилотника повреждено складское помещение. К счастью, обошлось без пострадавших и существенных разрушений», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

удар Русская Лозовая
Фото: Вчеслав Задоренко
удар Русская Лозовая
Фото: Вчеслав Задоренко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 16:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 ноября около 22:00 вражеский «Шахед» упал на территорию частного предприятия, которое сейчас не работает, в Русской Лозовой на Харьковщине.".