«Шахед» упал в Русской Лозовой: что повреждено, последствия (фото)
Фото: Вчеслав Задоренко
17 ноября около 22:00 вражеский «Шахед» упал на территорию частного предприятия, которое сейчас не работает, в Русской Лозовой на Харьковщине.
«В результате падения вражеского беспилотника повреждено складское помещение. К счастью, обошлось без пострадавших и существенных разрушений», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Shahed, задоренко, предприятие, Русская Лозовая, удар;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 16:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 ноября около 22:00 вражеский «Шахед» упал на территорию частного предприятия, которое сейчас не работает, в Русской Лозовой на Харьковщине.".