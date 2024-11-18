«Шахед» упав у Руській Лозовій: що пошкоджене, наслідки (фото)

17 листопада близько 22:00 ворожий «шахед» упав на територію приватного підприємства, яке наразі не працює, у Руській Лозовій на Харківщині.

«Внаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджено складське приміщення. На щастя, минулося без постраждалих та суттєвих руйнувань», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.