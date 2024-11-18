«Шахед» упав у Руській Лозовій: що пошкоджене, наслідки (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
17 листопада близько 22:00 ворожий «шахед» упав на територію приватного підприємства, яке наразі не працює, у Руській Лозовій на Харківщині.
«Внаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджено складське приміщення. На щастя, минулося без постраждалих та суттєвих руйнувань», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Читайте також: Є поранені, пошкоджені будинки, виникли пожежі. Синєгубов про удари РФ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Shahed, задоренко, предприятие, Русская Лозовая, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Шахед» упав у Руській Лозовій: що пошкоджене, наслідки (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 16:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 листопада близько 22:00 ворожий «шахед» упав на територію приватного підприємства, яке наразі не працює, у Руській Лозовій на Харківщині.".