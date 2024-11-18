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«Шахед» упав у Руській Лозовій: що пошкоджене, наслідки (фото)

Суспільство 16:18   18.11.2024
Вікторія Яковенко
«Шахед» упав у Руській Лозовій: що пошкоджене, наслідки (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

17 листопада близько 22:00 ворожий «шахед» упав на територію приватного підприємства, яке наразі не працює, у Руській Лозовій на Харківщині.

«Внаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджено складське приміщення. На щастя, минулося без постраждалих та суттєвих руйнувань», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

удар Русская Лозовая
Фото: Вячеслав Задоренко
удар Русская Лозовая
Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 16:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 листопада близько 22:00 ворожий «шахед» упав на територію приватного підприємства, яке наразі не працює, у Руській Лозовій на Харківщині.".