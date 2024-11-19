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Возле трех сел на Купянщине россияне получили по зубам – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:38   19.11.2024
Оксана Якушко
Возле трех сел на Купянщине россияне получили по зубам – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне четырежды штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Сейчас две атаки противника уже отбиты.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, возле сел Кондрашовка, Лозовая и Кругляковка получил достойный отпор.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 17:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне четырежды штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".