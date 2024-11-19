Возле трех сел на Купянщине россияне получили по зубам – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне четырежды штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Сейчас две атаки противника уже отбиты.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, возле сел Кондрашовка, Лозовая и Кругляковка получил достойный отпор.