Біля трьох сіл на Куп’янщині росіяни отримали по зубах – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

Зараз дві атаки ворога вже відбиті.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, біля сіл Кіндрашівка, Лозова та Кругляківка отримав гідну відсіч.