Live
  • Вт 19.11.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.37
  • EUR 43.63

Біля трьох сіл на Куп’янщині росіяни отримали по зубах – Генштаб ЗСУ

Події 17:38   19.11.2024
Оксана Якушко
Біля трьох сіл на Куп’янщині росіяни отримали по зубах – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

Зараз дві атаки ворога вже відбиті.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, біля сіл Кіндрашівка, Лозова та Кругляківка отримав гідну відсіч.

Читайте також: За добу ворог наступав на Харківщині 15 разів, бив по області авіабомбами – ГШ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Перша ялинка з’явилась в метро Харкова: як цьогоріч прикрасять станції (відео)
Перша ялинка з’явилась в метро Харкова: як цьогоріч прикрасять станції (відео)
19.11.2024, 17:55
Біля трьох сіл на Куп’янщині росіяни отримали по зубах – Генштаб ЗСУ
Біля трьох сіл на Куп’янщині росіяни отримали по зубах – Генштаб ЗСУ
19.11.2024, 17:38
РФ вдарила по центру Харкова: постраждали 12 людей, наслідки (відео)
РФ вдарила по центру Харкова: постраждали 12 людей, наслідки (відео)
19.11.2024, 16:39
ЗС РФ увесь день б’ють по Куп’янську: поранені дві жінки
ЗС РФ увесь день б’ють по Куп’янську: поранені дві жінки
19.11.2024, 16:54
Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в “Харківобленерго”
Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в “Харківобленерго”
17.11.2024, 20:08
Харків’яни пропонують Терехову покращити громадський транспорт: які ідеї
Харків’яни пропонують Терехову покращити громадський транспорт: які ідеї
19.11.2024, 15:41

Новини за темою:

08:34
16 разів росіяни атакували на Куп’янському та Харківському напрямках – ГШ ЗСУ
16:54
ЗС РФ один раз атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
09:49
Вночі Україну атакувало рекордне число “шахедів”: їх збивали й на Харківщині
17:40
Росіяни 9 разів атакували сили ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
14:43
Комбінована атака на Харківщину: пошкоджена телевежа, проблеми з сигналом

Ви читали новину: «Біля трьох сіл на Куп’янщині росіяни отримали по зубах – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 17:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".