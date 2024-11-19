Біля трьох сіл на Куп’янщині росіяни отримали по зубах – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.
Зараз дві атаки ворога вже відбиті.
П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, біля сіл Кіндрашівка, Лозова та Кругляківка отримав гідну відсіч.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковская область, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 17:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".