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Часть Дергачевской громады осталась без света из-за вчерашней непогоды

Происшествия 11:37   22.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Часть Дергачевской громады осталась без света из-за вчерашней непогоды Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко объяснил, что причина аварии – в ветре, который бушевал в области. 

«Энергетики Дергачевского РЭС уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Срок восстановления электроснабжения зависит от уровня нанесенного ущерба», – объяснил Задоренко.

На данный момент ремонтники только оценивают объемы работ и пока что не могут сообщить конкретные сроки восстановления сетей.

Читайте также: Новый график отключения света опубликовали в «Харьковоблэнерго»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко объяснил, что причина аварии – в ветре, который бушевал в области. ".