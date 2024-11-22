Часть Дергачевской громады осталась без света из-за вчерашней непогоды
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко объяснил, что причина аварии – в ветре, который бушевал в области.
«Энергетики Дергачевского РЭС уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Срок восстановления электроснабжения зависит от уровня нанесенного ущерба», – объяснил Задоренко.
На данный момент ремонтники только оценивают объемы работ и пока что не могут сообщить конкретные сроки восстановления сетей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: відключення, Вячеслав Задоренко, дергачевская громада, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 11:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко объяснил, что причина аварии – в ветре, который бушевал в области. ".