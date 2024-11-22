Часть Дергачевской громады осталась без света из-за вчерашней непогоды

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко объяснил, что причина аварии – в ветре, который бушевал в области.

«Энергетики Дергачевского РЭС уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Срок восстановления электроснабжения зависит от уровня нанесенного ущерба», – объяснил Задоренко.

На данный момент ремонтники только оценивают объемы работ и пока что не могут сообщить конкретные сроки восстановления сетей.