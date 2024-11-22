Частина Дергачівської громади залишилася без світла через вчорашню негоду

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко пояснив, що причина аварії – у вітрі, який вирував в області.

“Енергетики Дергачівського РЕМу вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Термін відновлення електропостачання залежить від рівня завданої шкоди”, – пояснив Задоренко.

Наразі ж ремонтники тільки оцінюють обсяги робіт і поки що не можуть повідомити про конкретні терміни відновлення мереж.