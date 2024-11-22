Частина Дергачівської громади залишилася без світла через вчорашню негоду
Фото: АТ “Харківобленерго”
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко пояснив, що причина аварії – у вітрі, який вирував в області.
“Енергетики Дергачівського РЕМу вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Термін відновлення електропостачання залежить від рівня завданої шкоди”, – пояснив Задоренко.
Наразі ж ремонтники тільки оцінюють обсяги робіт і поки що не можуть повідомити про конкретні терміни відновлення мереж.
Читайте також: Новий графік відключення світла опублікували у «Харківобленерго»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: відключення, Вячеслав Задоренко, дергачевская громада, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Частина Дергачівської громади залишилася без світла через вчорашню негоду»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 11:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко пояснив, що причина аварії – у вітрі, який вирував в області. ".