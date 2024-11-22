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Частина Дергачівської громади залишилася без світла через вчорашню негоду

Події 11:37   22.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Частина Дергачівської громади залишилася без світла через вчорашню негоду Фото: АТ “Харківобленерго”

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко пояснив, що причина аварії – у вітрі, який вирував в області. 

“Енергетики Дергачівського РЕМу вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Термін відновлення електропостачання залежить від рівня завданої шкоди”, – пояснив Задоренко.

Наразі ж ремонтники тільки оцінюють обсяги робіт і поки що не можуть повідомити про конкретні терміни відновлення мереж.

Читайте також: Новий графік відключення світла опублікували у «Харківобленерго»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко пояснив, що причина аварії – у вітрі, який вирував в області. ".