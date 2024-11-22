Ушли с детского праздника в метро: копы нашли в Харькове пропавших братьев
Накануне полицейские разыскали в Харькове двух братьев. Об исчезновении детей сообщила копам их мать.
«Заявительница сообщила, что отвела сыновей на детский праздник и оставила их на время там. По окончанию праздника мать узнала, что ребята самостоятельно ушли в неизвестном направлении», – объяснили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
Проверив места, где дети потенциально могли бы находиться, оказалось, что мальчики спустились в метро. Их нашли на одной из станций подземки.
Братьев уже вернулись домой, а с родителями копы провели профилактическую беседу.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, копы, полиция Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 09:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне полицейские разыскали в Харькове двух братьев. Об исчезновении детей сообщила копам их мать. ".