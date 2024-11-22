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Пішли з дитячого свята в метро: копи знайшли в Харкові зниклих братів

Події 09:24   22.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пішли з дитячого свята в метро: копи знайшли в Харкові зниклих братів

Напередодні поліцейські розшукали в Харкові двох братів. Про зникнення дітей повідомила копам їхня мати. 

Заявниця повідомила, що відвела синів на дитяче свято та залишила їх на деякий час там. По закінченню свята мати дізналась, що хлопці самостійно пішли у невідомому напрямку“, – пояснили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Перевіривши місця, де діти могли б потенційно перебувати, виявилося, що хлопчики спустилися в метро. Їх знайшли на одній зі станцій підземки.

Братів уже повернули додому, а з батьками копи провели профілактичну бесіду.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 09:24;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні поліцейські розшукали в Харкові двох братів. Про зникнення дітей повідомила копам їхня мати. ".