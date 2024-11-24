Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
О попытках ВС РФ прорвать оборону ВСУ на Харьковском и Купянском направлении рассказали в утренней сводке за 24 ноября в Генштабе.
На севере области россияне атаковали наши позиции 13 раз – наступали в районе Волчанска и Тихого. На Купянщине количество штурмов возросло до 12.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Глушковки, Синьковки, Загрызового, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленой Рощи», – уточнили в ГШ.
Также РФ сбросила авиабомбы в районе Лозовой.
Потери врага, по информации Генштаба, на данный момент таковы:
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, наступ, наступление, оккупанты, окупанти;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 08:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попытках ВС РФ прорвать оборону ВСУ на Харьковском и Купянском направлении рассказали в утренней сводке за 24 ноября в Генштабе. ".