Live
  • Вс 24.11.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба

Украина 08:39   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

О попытках ВС РФ прорвать оборону ВСУ на Харьковском и Купянском направлении рассказали в утренней сводке за 24 ноября в Генштабе. 

На севере области россияне атаковали наши позиции 13 раз – наступали в районе Волчанска и Тихого. На Купянщине количество штурмов возросло до 12.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Глушковки, Синьковки, Загрызового, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленой Рощи», – уточнили в ГШ.

Также РФ сбросила авиабомбы в районе Лозовой.

Потери врага, по информации Генштаба, на данный момент таковы:

Читайте также: РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
22.11.2024, 12:17
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
24.11.2024, 07:22
Новости Харькова – главное за 24.11: «прилеты» КАБов, 25 раз наступала РФ
Новости Харькова – главное за 24.11: «прилеты» КАБов, 25 раз наступала РФ
24.11.2024, 09:42
РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»
РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»
24.11.2024, 08:04
ОТГВ «Харьков»: 140 военных потеряла РФ на Харьковском направлении за сутки
ОТГВ «Харьков»: 140 военных потеряла РФ на Харьковском направлении за сутки
24.11.2024, 09:54

Новости по теме:

08:39
Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба
11:04
ОТГВ «Харьков»: 261 раз обстреляли россияне позиции ВСУ, ситуация сложная
16:50
18 раз враг атаковал на Купянском и Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
09:35
«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
22:30
Новости Харькова – главное за 20.11: отключения света, смертельное ДТП

Вы читали новость: «Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 08:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попытках ВС РФ прорвать оборону ВСУ на Харьковском и Купянском направлении рассказали в утренней сводке за 24 ноября в Генштабе. ".