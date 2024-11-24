Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба

О попытках ВС РФ прорвать оборону ВСУ на Харьковском и Купянском направлении рассказали в утренней сводке за 24 ноября в Генштабе.

На севере области россияне атаковали наши позиции 13 раз – наступали в районе Волчанска и Тихого. На Купянщине количество штурмов возросло до 12.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Глушковки, Синьковки, Загрызового, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленой Рощи», – уточнили в ГШ.

Также РФ сбросила авиабомбы в районе Лозовой.

Потери врага, по информации Генштаба, на данный момент таковы: