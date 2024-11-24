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Окупанти штурмували позиції ЗСУ на Харківщині 25 разів – дані Генштабу

Україна 08:39   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Окупанти штурмували позиції ЗСУ на Харківщині 25 разів – дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Про спроби ЗС РФ прорвати оборону ЗСУ на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли в ранковому зведенні за 24 листопада у Генштабі. 

На півночі області росіяни атакували наші позиції 13 разів – наступали в районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янщині кількість штурмів зросла до 12.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю”, – уточнили у ГШ.

Також РФ скинула авіабомби у районі Лозової.

Втрати ворога, за інформацією Генштабу, наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 08:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про спроби ЗС РФ прорвати оборону ЗСУ на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли в ранковому зведенні за 24 листопада у Генштабі. ".