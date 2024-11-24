Окупанти штурмували позиції ЗСУ на Харківщині 25 разів – дані Генштабу

Про спроби ЗС РФ прорвати оборону ЗСУ на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли в ранковому зведенні за 24 листопада у Генштабі.

На півночі області росіяни атакували наші позиції 13 разів – наступали в районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янщині кількість штурмів зросла до 12.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю”, – уточнили у ГШ.

Також РФ скинула авіабомби у районі Лозової.

Втрати ворога, за інформацією Генштабу, наразі такі: